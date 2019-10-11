قيادي بـ”ثوار طرابلس”: قوات الوفاق اصبحت في وضع دفاعي فقط

أكد المدعو عاطف برقيق، القيادي في “كتيبة ثوار طرابلس”، بأن قوات حكومة الوفاق، باتت في وضع دفاعي فقط حالياً بسبب كثافة الضربات الجوية من جانب الطرف الأخر الذي أصبح في وضع الهجوم.

وقال “برقيق” في تدوينة على حسابه الرسمي، بـ”فيسبوك” موجهة لأهالي طرابلس: “انتم عايشين حياتكم طبيعية، عمل ومنتزهات واسواق واعراس والعاب نارية وبيع وشراء واذاعة و تلفزيون، برامج صباحية ومسائية، أما نحن أبنائكم وإخوانكم قاعدين في العراء والغبار والصقع والشمس وتحت القصف المكثف وكل يوم جرحى وشهداء وأسرى، وأنتم ولا على بالكم، لأنكم من طبيعي مش وسط النار، فتخاذلتم وكأنه ليس هناك عدوان واقع ومافيش جريح ولامفقود ولاشهيد”.

وتابع “برقيق” قائلاً: “معقولة..هل القلوب ماتت.. هذا سابع شهر عدوان قصف ودمار والمظاهرات الشعبية اللي نتمناها كل يوم جمعه ترفعنا المعنويات ضعيفة و كلامكم السمح يلي ناقص. لعلمكم الحرب هادي اصعب الحروب، إننا نواجه مرتزقة مصريين روسيين اماراتيين إتشاديين فرنسيس، نحن اندافعوا حتى الموت علي شرفنا وعرضنا وانتم رايقين بحر وقهاوي و فاتحات وحفلات وأسواق” حسب تعبيره.

وأضاف “برقيق”: “وين الإعلام و مواكبة الأحداث معقول ننذكروا ساعة الأخبار بس.. وين البث المباشر وين المساجد يلي تدعوا الناس للمظاهرات .. خلوا العالم يشوفوا انكم مش راضيين على عدوان حفتر وأعوانه .. شباب المدينة يلي مقمعزين في المقاهي وتقولوا مافيش تقدمات ومبيوعة، لولا ربي ثم الشباب في الجبهات ماكنتش توا مقمعز وتحظر في مباريات التشامبيون ونت وإرقيله وقهوة ياريتك تقول كلمة خير ياريتك تنشر خبر موعد المظاهرات ياريتك هالنصف ساعة أو الساعة تقفوها في ميدان الشهداء.. و إلا لو بتنباع البلاد تنباع بسبب خذلانكم، فياريت اتفيقوا وتحسوا شوية، والله عيب”، حسب تصريحه.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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