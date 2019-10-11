مقتل عنصر بالوفاق صاحب سوابق جنائية بمحور أولاد تليس جنوب طرابلس

أفادت مصادر اعلامية، بإن أحد العناصر التابعة لحكومة الوفاق ويدعى “عمر عبدالغني سالم الجليدي” قُتل خلال مواجهات القوات المسلحة الليبية في محور أولاد تليس، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكدت المصادر، أن عمر الجليدي من مواليد 2001 من سكان مدينة صرمان غرب مدينة طرابلس، قتل في اشتباكات الأربعاء الماضي، بمحور أولاد تليس.

الجدير بالذكر أن “الجليدي” ورغم صغر سنه إلا أنه صاحب سوابق جنائية وأبرزها قضية الاعتداء وسرقة الحاج “عبدالمنعم محمود العاشق ” والبالغ 70 عاما، ‏بعد أن اقتحم منزله عنوة ويرافقة شخص آخر يدعي “محمد مدين العاشق” مواليد 2000.

كما استولا على مبلغ وقدرة 2000 دينار ليبي وعملة أجنبية تقدر أيضا 2000 دولار، في 9 أبريل 2017، ليتم القبض عليهم بعد أن أظهرتهما إحدى الكاميرات المجاورة للمنزل من قبل جهاز المباحث الغربية صرمان.

‏وأكدت مصادر مطلعة، إخلاء “المعني” بعد أن قضي في السجن مدة لا تتجاوز العام ونصف العام وأفرج عنه بعد أن قدم المجني علية تنازلا بوساطة اجتماعية ليفرج عنه في سبتمبر 2018 .

‏كما التحق مجددا بمليشيا “أحمد الدباشي” الشهير “العمو” والمطلوب لدي السلطات الأمنية المحلية والدولية، ويشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس منذ أبريل 2019.

وتشهد محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية، اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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