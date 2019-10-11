سيف الإسلام القذافي يكشف حقيقة دعمه للأكراد في سوريا

فند مصدر مقرب من سيف الإسلام القذافي، ما تردد من أنباء عن عزمه تقديم دعم للأكراد في سوريا ضد التدخل التركي.

وأكد المصدر المقرب من القذافي، في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما، مضيفا، أن سيف الإسلام ليس لديه أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، أو تويتر) وكل الحسابات التي تدعي تبعيتها له مزورة ولا تمثله.

وكانت وسائل إعلام عربية أعلنت أن سيف الإسلام القذافي، يعتزم تقديم دعم للأكراد بسوريا لمواجهة التدخل التركي، يتمثل في تقديم 20 طائرة مسيرة.

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