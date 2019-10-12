فضيحة إحتيال تهز الحكومة الليبية في واشنطن وخارجية الوفاق تُعلق

ليبيا – تمكن مواطن أمريكي من أصول مصرية من الإستفادة من أموال تخص الدولة الليبية في واشنطن عن طريق تسديد مصاريف خاصة به عبر حساب مصرفي ليبي بقيمة فاقت ربع مليون دولار فيما نفت خارجية الوفاق أن يكون الحساب تابعاً لها .

وقالت مواقع محلية في ولاية ويسكنسون أن المواطن المدعو أحمد كنان الذي أصبح أمريكياً منذ سنة 2000 يملك محطة وقود بمنطقة جانيسفيل قد أُعتقل لإستخدامه حساب الملحقية العسكرية الليبية في دفع الضرائب وفواتير الكهرباء الخاصة به ! .

وفي تقرير نشره موقع ” ويسكنسون جورنال ستيت ” تابعته وترجمته المرصد فيمتلك كنان وعائلته محطتين للغاز وقد أُعتقل ووجه له الإتهام بتهمة الاحتيال باستخدام معلومات الحساب المصرفي الخاص بالملحقية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الليبية التي يتولى مهامها فائز السراج و ذلك لدفع ضرائب المبيعات وفواتير الكهرباء المستحقة عليه .



ونصت وثائق المحكمة الفيدرالية التي تحدثت عنها التقارير الأمريكية على أن أحمد كنان 48 عاماً يملك محطة وقود فيما تمتلك زوجته محطة وقود ومحطة غاز وأشارت إلى أنهاستخدم أرقام التوجيه والحساب الخاص بالحساب المصرفي بالملحقية العسكرية الليبية في واشنطن طيلة عام 2017.

وفي المقابل لم تُشر التقارير الأمريكية جميعها إلى أن الدولة الليبية قد لاحظت تآكل الحساب المعني وتناقص المبالغ فيه طيلة فترة عملية الإحتيال ما يعني أن هناك تسيباً على الأقل في متابعة الحسابات فيما يعاني الطلبة هناك الفقر وانقطاع المُنح ، حتى أن السلطات الامريكية هي التي إكتشفت الأمر وضبطت الجاني وأحالته للعدالة .

اتُهم كنعان في سبتمبر المنصرم في شكوى جنائية بتهمة الاحتيال وتم سجنه لفترة وجيزة ولكن تم إطلاق سراحه في 21 سبتمبر ، حسبماتبين سجلات المحكمة. أما الآن ووفقاً لائحة الاتهام ، التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى يوم الخميس ، يتهم كنان بتهمة الاحتيال و محاولةالاحتيال.

وقال المدعون أن قيمة المعاملات كانت 227،206 دولار أي ما يزيد عن ربع مليون دولار ، فيما تبلغ فترة العقوبة التي يجب أن يقضيها بهذه التهمة ما يصل إلى 10 سنوات في السجن

ووفقًا لإفادة خطية صادرة عن شعبة التحقيقات الجنائية بالولاية قدمتها في الشكوى شهر سبتمبر الماضي ، يعيش كنعان في منطقة ماديسون مع زوجته غفران التي تمتلك 52٪ من الشركة الأولى التي تمتلك بدورها محطة وقود و 80٪ من شركة تملك محطة الغاز والوقود الثانية .

وأشارت التقارير إلى أن كنان كان يدير الأعمال من مكتب في محطته وقد نصت لائحة إتهامه على إستخدامه حساب الملحقية العسكرية بالسفارة الليبية الممول من قبل الحكومة الليبية لدفع النفقات التعليمية للطلاب الليبيين فيالولايات المتحدة.

في 21 يوليو 2017 ، دفع كنان بعض ضرائبه ونفقاته عبر الإنترنت لوزارة الإيرادات مستخدماً تفاصيل حساب السفارة الليبية لدفع 83،783 ألف دولارًا كضريبة المبيعات والعقوبات والفوائد المستحقة على محطة الوقود الخاصة به .

و في 21 ديسمبر 2017 استخدم كنان حساب السفارة الليبية لدفع 108،052 دولارًا لدفع ضرائب ومدفوعات محطة الوقود الخاصة به على الرغم من أن رصيد الحساب كان 87875 دولارًا فقط.

في وقت لاحق ، قرر المحققون ، الذين يحللون البيانات أن أحمد كنان قد سدد المدفوعات من حساب السفارة حيث تم سداد دفعة أخرى بقيمة 35،370 دولارًا من حساب السفارة لذات الغرض ولكن لم تدخل الدفعة إلى حساب الشركة مطلقًا.

في 20 ديسمبر 2018 ، نفّذ الوكلاء أوامر بحث في منزل وشركة كان واستولوا على أشياء منهازجهازي آيفون و وجدوا في أحدهما صورة لشيكين من حساب الملحق العسكري بالسفارة الليبية ، تعرض معلومات الحساب ورقم التحويل .

في اليوم نفسه ، حاول شخص ما يحمل اسم مستخدم “akanan” مسح أحد أجهزة آيفون عن بُعد بعد أن تم ضبطها أثناء تنفيذ أمر التفتيش وقد علم المفتشين من موظفي محطة الوقود أن المزودين كانوا يحاولون باستمرار العثور على أحمد كنان بسبب الفواتير المستحقة عليه ووجد المحققون أيضًا أن أرصدة البنوك لمحطة الوقود الخاصة به كانت منخفضة في ديسمبر 2017.

وتشير سجلات المحكمة أيضًا إلى أنه في نفس الوقت تقريبًا ، كان كنان لا يزال يدفع تعويضًا عن ممارسته الاحتيال المصرفي والضريبي في المحكمة الفيدرالية على خلفية قضية أخرى في عام 2012 .

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق صباح اليوم السبت أن ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من سرقة لأموال السفارة الليبية بواشنطن عار عن الصحة وأن الأمر كان متعلقاً باحتيال قام به أحد المواطنين الأمريكيين لحساب الملحقية العسكرية المستقلة مالياً عن حسابات السفارة.

وأوضح الناطق باسم الخارجية أن السفارة الليبية بواشنطن تابعت موضوع الاحتيال منذ البداية واستطاعت استرجاع المبلغ كاملاً في أكتوبر من العام الماضي لحساب الملحقية مضيفاً أن عملية استرداد المبلغ المسروق من حساب الملحقية العسكرية بواشنطن تزامن مع وجود لجنة من ديوان المحاسبة التي أثنت على جهود السفارة في هذا الموضوع.

وأوضح المتحدث أن الخبر أثير الآن بسبب صدور الحكم القضائي ضد المتهم والذي حكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما مطالبا كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين سواء داخل ليبيا أو خارجها بعدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة والتواصل المباشر مع الوزارة في أي وقت للحصول على المعلومة الصحيحة ، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية