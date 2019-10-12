خارجية الوفاق تنفي سرقة الأموال من السفارة الليبية بواشنطن

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، سرقة لأموال من السفارة الليبية بواشنطن، أنها عارية عن الصحة، مؤكدا أن الأمر كان متعلقا باحتيال قام به أحد المواطنين الأمريكيين، لحساب الملحقية العسكرية المستقلة ماليا عن حسابات السفارة.

وأوضح القبلاوي، أن السفارة الليبية بواشنطن تابعت موضوع الاحتيال منذ البداية، وتمكنت من استرجاع المبلغ كاملا في أكتوبر من العام الماضي لحساب الملحقية، وأن عملية استرداد المبلغ المسروق من حساب الملحقية العسكرية بواشنطن، تزامن مع وجود لجنة من ديوان المحاسبة التي أثنت على جهود السفارة.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن الخبر أثير الآن بسبب صدور الحكم القضائي ضد المتهم، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما.

وطالب القبلاوي، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين سواء داخل ليبيا أو خارجها، بعدم الإنجرار وراء المعلومات المغلوطة والتواصل المباشر مع الوزارة في أي وقت للحصول على المعلومة الصحيحة.

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