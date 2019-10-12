مستشفى تاورغاء العام يطلق نداء استغاثه عاجل لكل الأطباء في ليبيا

مستشفى تاورغاء العام يطلق نداء استغاثه عاجل إلى «كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، إلى مد يد العون ومشاركتنا في علاج مرض اللشمانيا» الذي انتشر في المدينة من جديد، وفقًا للصفحة الرسمية للمستشفى بـ«فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي لمستشفى تاورغاء فجر السبت إن «أعداد متزايدة من حالات مرض اللشمانيا هذا اليوم وصلت مايقارب 150 حالة تم الكشف عليها».

ووجه المكتب الإعلامي بالمستشفى «التحية للفريق الطبي بمستشفى تاورغاء الذي قدم كل مالديه وبذل جهود كبيرة دون توقف منذ الصباح وحتى هذه الساعة من الليل».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا