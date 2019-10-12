المجلس التسييري لبلدية طبرق يشرع في مد خطوط المياه بحي الأندلس

شرع المجلس التسييري لبلدية طبرق، في مد خطوط مياه بحي الأندلس الشرقي، من حي أمريرة إلى المقبرة الإسلامية القديمة.

وتأتي خطوة المجلس، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، لحل كل المختنقات التي تواجه المواطنين.

وأعلن المجلس التسييري، أنه سيشرع في توقيع العديد من العقود مع عدد من الشركات المحلية لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في المياه والصرف الصحي والطرق.

وفي وقت سابق، اجتمع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية، مع مدير الأمن بالمدينة العميد ميلود جواد ومدير شركة الخدمات المكلف ناجي عمر، وبحضور عضو المجلس التسييري هاشم إمصادف، لمناقشة الملفات الأمنية وإزالة المخلفات التي تشوه المدينة.

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