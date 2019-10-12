موجر لأبرز التطورات الميدانية على محاور جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الجيش الوطني استهدف مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، أدّى إلى انتشار سيارات الإسعاف بعدد كبير متجهة إلى مستشفى القلب تاجوراء، تحمل جرحى مسلحي الوفاق.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية، عن سقوط 5 صواريخ على منطقة سواني بن آدم، بالقرب من جامع سويسي، مع أصوات مدافع تُسمع بشكل واضح داخل المنطقة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

ميدانيًا، يشهد محور العزيزية عمليات عسكرية متقطعة، بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة.

ويعتمد الجيش الوطني، على التعتيم الإعلامي حول عملياته العسكرية، وما حققته من تقدّم ملموس. نظرا للسرية التي يعتمدها في عدم الكشف عن أي مواقع تتواجد فيها الوحدات العسكرية التابعة له.

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