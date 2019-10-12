صبراتة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي

نظم شبيبة الهلال الأحمر فرع صبراتة، احتفالية بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي، على المسطح الأخضر بآثار صبراتة.

وشهدت الاحتفالية، العديد من المناطش، أبرزها سيناريو المناورة للإسعاف وفريق انتشال الجثث، عبر محاكاة للواقع، كما تم تكريم المتطوعين المأسسين بالفرع في صبراتة.

وأشرف فريق الدعم النفسي بفرع الهلال الأحمر صبراتة، على الحفل الذي أقيم على هامش الاحتفالية، بحديقة السلام، تضمنت فقرات ترفيهية للأطفال والأنشطة التعريفية بالهلال الاحمر، لترغيب الأطفال بالروح الهلالية ومساعدة الآخرين، وزرع بذرة التطوع و الإنسانية فيهم.

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