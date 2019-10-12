اخبار ليبيا الان

صبراتة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم شبيبة الهلال الأحمر فرع صبراتة، احتفالية بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الجمعية العامة للهلال الأحمر الليبي، على المسطح الأخضر بآثار صبراتة.

وشهدت الاحتفالية، العديد من المناطش، أبرزها سيناريو المناورة للإسعاف وفريق انتشال الجثث، عبر محاكاة للواقع، كما تم تكريم المتطوعين المأسسين بالفرع في صبراتة.

وأشرف فريق الدعم النفسي بفرع الهلال الأحمر صبراتة، على الحفل الذي أقيم على هامش الاحتفالية، بحديقة السلام، تضمنت فقرات ترفيهية للأطفال والأنشطة التعريفية بالهلال الاحمر، لترغيب الأطفال بالروح الهلالية ومساعدة الآخرين، وزرع بذرة التطوع و الإنسانية فيهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك