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إدارة الصيانة تدعو المواطنين في طرابلس عدم رمي القمامة على الطريق العام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في طرابلس، عدم رمي ونقل القمامة والأتربة والقوارير والأكواب على الطريق، لأنها تتسبب إنسداد غرف تصريف مياه الأمطار، وتحديدا بمنطقة سيدي المصري وجزيرة المدار والطريق السريع، مداخل ومخارج الجامعة، إضافة إلى طريق الخدمات أمام قسم المرور والتراخيص.

وأضحت الإدارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن مركز خدمات عين زارة، قام بتنظيف مختناقات مياه الأمطار، وشددت على المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، لضمان عدم غرق الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية.

ونشرت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في العاصمة، صورا عبر صفحتها على الفيسبوك، للمخلفات التي أخرجتها من غرف تصريف المياه، وكانت من أكواب وقوارير المياه وعلب المشروبات والسجائر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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