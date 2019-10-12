الأمم المتحدة تنتهي من تنفيذ أعمال صيانة مدرسة في سرت

أعلنت بلدية سرت انتهاء أعمال صيانة وتجهيز موقع مدرسة سرت المركزية التي نفذها برنامج تابع للأمم المتحدة.

واستغرقت مدة الصيانة نحو أربعة أشهر فى اطار تنفيد مشروعات صندوق دعم الاستقرار الذى تديرة وزارة التخطيط وينفد أعماله برنامج الامم المتحدة الانمائى (UNDP)، وفق مدير الاعلام بالبلدية محمد الاميل.

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وتبلغ القيمة الإجالية لأعمال الصيانة التي قامت بها شركة فضاء الخليج للمقاولات أكثر من مليون دينار ليبى، وتشمل المدرسة بكافة طوابقها، وانشاء مظلة لساحة المدرسة بعد صيانة سياجها وطلائها بالكامل.

وفي شهر أبريل الماضي تسلمت بلدية سرت مدرسة شهداء تاقرقت للتعليم الأساسي بعد انتهاء أعمال تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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