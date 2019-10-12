وصول شحنات وقود إلى بني وليد من المنطقة الشرقية‎

بدأت محطات الوقود بمدينة بني وليد بتوزيع الوقود على المواطنين بعد توقف لمدة شهرين من مستودع مصراته النفطي بعد قرار بعدم خروج الشحنات الى بني وليد لمخاوف أمنية.

وزودت محطات بني وليد البالغ عددها 22 محطة من مستودع بنغازي النفطي بعد تواصل المجلس التسييري للبلدية بني وليد مع الحكومة المؤقتة.

واوضحت لجنة أزمة الوقود والغاز بالمجلس التسييري لبلدية بني وليد ان البلدية تسعي الى تزويد كافة المحطات بالوقود والقضاء على أزمة الطوابير بالمدينة.

واضافت ان جميع مالكي محطات الوقود تعهدوا بالتوزيع الكامل للمخصصات الوقود والعمل على حسن توزيع الكميات.

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