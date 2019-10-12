خارجية الوفاق تكشف حقيقة سرقة أموال من السفارة الليبية بواشنطن

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي ما تردد من أنباء بشأن سرقة أموال من السفارة الليبية بواشنطن.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن القبلاوي تأكيده أنه لا صحة لما أثير حول سرقة أموال من السفارة الليبية بواشنطن موضحا أن الأمر كان يتعلق باحتيال قيام أحد المواطنين الأمريكيين لحساب الملحقية العسكرية المستقلة ماليا عن حسابات السفارة.

وبين القبلاوي أن السفارة الليبية بواشنطن تابعت موضوع الاحتيال منذ البداية واستطاعت استرجاع المبلغ كاملا في أكتوبر من العام الماضي لحساب الملحقية مضيفا أن عملية استرداد المبلغ المسروق من حساب الملحقية العسكرية بواشنطن تزامن مع وجود لجنة من ديوان المحاسبة التي أثنت على جهود السفارة في هذا الموضوع.

وأوضح القبلاوي أن الخبر أثير الآن بسبب صدور الحكم القضائي ضد المتهم والذي حكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما مطالبا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين سواء داخل ليبيا أو خارجها بعدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة والتواصل المباشر مع الوزارة في أي وقت للحصول على المعلومة الصحيحة.

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