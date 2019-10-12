ضبط مخزن يوزع لحوم فاسدة على أربع مطاعم ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مخزن في شارع عمر بن العاص يقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة على عدد 4 مطاعم بالمدينة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مركز شرطة المدينة تلقى معلومات تفيد بوجود مخزن في شارع عمر بن العاص يحوي لحوما فاسدة جرى تجهيزها لتوزيعها على بعض المطاعم.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم تقنين الإجراءات وأخذ الأذن ومداهمة المكان وضبط الأشخاص القائمين عليه وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأسماء وأماكن المطاعم التي يقومون بتسويق اللحوم الفاسدة لها.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه جرى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والمفتش الصحي وجرى الانتقال إلى المطاعم البالغ عددها أربعة في المناطق الفويهات، الحدئق، بوهديمة، شارع سوريا وإقفالها جميعا بسبب استعمالها للحوم فاسدة.

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