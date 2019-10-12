صنع الله يبحث في لندن زيادة إنتاج ليبيا من النفط

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سلسلة من الاجتماعات في لندن لمناقشة التطورات الاخيرة في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله التقى المدير العام لشركة سانكور في ليبيا لشؤون ليبيا جو سمرقازي، لدراسة اليات تعزيز التعاون وجرى التركيز على تفعيل فريق مشروع مشترك لزيادة الانتاج في الحقول التي تديرها عمليات النفط (هوو).

كما أجرى صنع الله بشكل منفصل، محادثات مع شركة ايكوانور وهي شريك في اتفاق الاستكشاف والمشاركة في الانتاج، وعضو في اتحاد الاطراف الثانية في حقل الشرارة النفطي النفط.

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