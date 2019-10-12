تاورغاء.. اللشمانيا تضرب مُجدداً وتدق ناقوس الخطر

اللشمانيا تضرب مناطق ليبية مجددا وهذه المرة بقوة خصوصا في تاورغاء التي أطلق أطباؤها نداء استغاثة.

مستشفى تاورغاء العام وجه نداء استغاثة عاجلا إلى كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتهم في علاج مرض اللشمانيا الذي انتشر في المدينة.

المكتب الإعلامي لمستشفى تاورغاء، ذكر أن أعدادا متزايدة من حالات اللشمانيا وصلت ما يقارب مئة وخمسين حالة تم الكشف عليها خلال يوم أمس الجمعة.

رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك هو الآخر لم يسلم من هذا المرض حيث نشر صورا عبر حسابه تبين إصابته باللشمانيا خلال إقامته في مدينة تاورغاء.

ورغم عديد المناشدات التي قدمتها المنظمات المختصة بالشأن الصحي إلا أن الإهمال الرسمي لهذا المرض جعله يعود وبقوة خصوصا مع انتشار أكوام القمامة في كل مكان الأمر الذي يعد بيئة خصبة لانتشار المرض والوباء.

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