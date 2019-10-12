أحمد كنعان.. محتال سرق أرصدة السفارة الليبية في واشنطن

اتهمت المحكمة الفيدرالية في ويسكونسون رجلأ من ماديسون يدعى أحمد كنعان بتهمة الاحتيال باستخدام معلومات الحساب المصرفي الخاص بالملحقية العسكرية الليبية في الولايات المتحدة لدفع الضرائب ودفع الفواتير .

جريدة وسكونسون ستيت جورنال نقلت عن المحكمة أن كنعان البالغ من العمر 48 عاماً وهو أميركي من أصول مصرية وزوجته يمتلكان محطة وقود BP في جاكسنفيل واستخدم كنعان معلومات الحساب لدفع ضرائبه منذ عام 2017 ويزعم المدعون أن قيمة المعاملات كانت 227.206 دولار.

من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي خبر سرقة الأموال من السفارة الليبية في واشنطن مشيراً إلى أن المبلغ تم استرجاعه كاملاً في أكتوبر من العام الماضي لحساب الملحقية، مضيفاً أن الخبر أثير الآن بسبب صدور الحكم القضائي ضد المتهم بالسجن لـ20 عاماً.

وبحسب الإفادة الخطية الصادرة عن شعبة التحقيقات الجنائية بالولاية التي قدمتها في الشكوى دوريندا فريميلر في سبتمبر، يعيش كنعان في ماديسون مع زوجته غفران كنعان ويمتلك 52٪ من محطة وقودBP و80٪ من شركة تمتلك محطة وقود Clark ، وكلاهما في جاكسنفيل.

وفي 21 أكتوبر 2017، قدم أحد مستخدمي خدمة الحساب الضريبي عبر الإنترنت التابعة لوزارة الإيرادات تفاصيل حساب السفارة الليبية لدفع 83.783 دولارًا لضريبة المبيعات والعقوبات والفوائد المستحقة على محطة BP، وقام المستخدم نفسه بتسجيل الدخول إلى الحساب الضريبي في 21 ديسمبر 2017، واستخدم حساب السفارة لدفع 108.052 دولارًا في المبيعات واستخدام الضرائب لمحطة BP ، على الرغم من أن الرصيد في الحساب كان 87875 دولارًا فقط.

وفي وقت لاحق، قرر المحققون، الذين يستخدمون بيانات برج الكمبيوتر والهاتف المحمول، أن أحمد كنعان قد سدد المدفوعات، و تم سداد دفعة أخرى بقيمة 35.370 دولارًا من حساب السفارة لدفع فاتورة Alliant Energy لمحطة و BP لم يتم إضافة الدفعة إلى حساب الشركة مطلقًا.

وفي 20 ديسمبر 2018 ، نفّذ االعملاء الفيدراليون مذكرات بحث في منزل كنعان وزوجته، وصادروا أشياء أخرى من بينها جهازي آي فون، وعثروا على صورة لشيكين من حساب الملحق العسكري بالسفارة الليبية تعرض معلومات الحساب ورقم التوجيه في احدهما، وفي اليوم نفسه ، حاول شخص ما يحمل اسم مستخدم “akanan” مسح أحد أجهزة iPhone عن بُعد بعد أن تم التقاطها أثناء تنفيذ أمر التفتيش.

وتشير سجلات المحكمة أيضًا إلى أنه في نفس الوقت تقريبًا ، كان كنعان لا يزال يدفع تعويضًا عن الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني وإدانات الاحتيال الضريبي في المحكمة الفيدرالية في فيرمون، و تم نقل إطلاق سراحه الخاضع للإشراف إلى ولاية ماساتشوستس في عام 2012، ثم في ولاية ويسكونسن في عام 2013 .

واعتبارًا من أكتوبر 2016 ، عندما تم تقديم تقرير حول نهاية الإشراف على كنعان إلى قاضي المقاطعة الأمريكي لاويليام كونلي من قِبل ضابط مراقبة فيدرالي ، كان كنعان مديناً بما يقرب من 201000 دولار.

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