المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله سلسلة من الاجتماعات في لندن لمناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن صنع الله اجتمع مع جو سمرقازي المدير العام لشركة سانكور في ليبيا، لبحث آليات تعزيز التعاون، مع التركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

كما اجتمع رئيس مجلس الإدارة مع ايكوانور التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة اكاكوس للعمليات النفطية.

The post “الوطنية للنفط” تبحث تطوير خطط الإنتاج مع شركتي سانكور وايكوانور appeared first on صحيفة المتوسط.

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