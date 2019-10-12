مسؤولو التعليم بالكفرة يقررون فتح المدارس وبدء العام الدراسي

اجتمع مراقب التربية والتعليم ببلدية الكفرة، مع مدير مكتب التفتيش التربوي، ومديري مدارس التعليم العام والخاص، ونقابة المعلمين، ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والموظفين بديوان مراقبة التعليم، لمناقشة قرار وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بشأن بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد المجتمعون على حق المعلم في المطالبة بحقه وفقا للإجراءات القانونية، حيث قرروا فتح المدارس أمام الطلاب والمعلمين، واستلام المقاعد الدراسية من مخازن التعليم، والشروع في تسجيل الطلاب، إضافة إلى تفعيل الحراسة بالمدارس، ومتابعتها بشكل جيد.

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