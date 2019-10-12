المحجوب: تركيا نبتة إخوانية وستستمر بإرسال الطائرات المسيرة للميليشيات ما لم تُمنع بالقوة

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن انشغال تركيا بالغزو المسلح على الأراضي السورية لن يمنعها من الدعم المستمر لمليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس.

المحجوب أشار في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” أمس الجمعة إلى أن تركيا ستستمر في إرسال الطائرات المسيرة إن لم يكن هناك منع مباشر بالقوة لأن تركيا نبتة إخوانية ولن يتراجع الإخوان الإرهابيون عن القتال من أجل ليبيا حتى آخر رمق وآخر طائرة مسيرة بحسب تعبيره.

وفيما يخص استعدادات الجيش للتصدي للإرهابيين الذين قد يصلون عبر تركيا إلى ليبيا، أكد على أن أي إرهابي سيصل إلى ليبيا سيلقى حتفه وأن الجيش ليس لديه إلا أن يقضي عليهم في المواجهات أو يقبض عليهم ويحاكمهم.

وتابع العميد المحجوب أن ضربات الجيش المستمرة مع تطوير الخطط الهجومية مؤخراً وتصعيد وتيرة الضربات لإنهاك المليشيات زادت من خسائرها وقربت من انهيارها.

كما أوضح أن فتح الجبهات أو المزيد من الضرب هو تكتيك عسكري يقصد به تحقيق مجموعة من الأهداف وفق الخطة الموضوعة .

ورجح مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري لن يجد حلفاء دوليين بعد انكشاف حقيقة تركيا واحتلالها الأراضي العربية في سوريا، مشيرا إلى أن الموقف الدولي أصبح واضحا في رفضه للسراج، وأنه لم تعد دول ترغب في دعمه باستثناء تركيا وقطر، مع بعض الشبهات حول إيران.

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