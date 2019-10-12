المريمي: المستشار صالح أكد بخطاب للمجتمع الدولي على عدم شرعية الرئاسي

ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس البرلمان وجه خطاب عاجل إلى الرباعية الدولية حول ليبيا يتناول به عدم شرعية المجلس الرئاسي لكون الاتفاق السياسي لم يضمّن في الإعلان الدستوري ولم ينل ثقة البرلمان فضلاً عن عدم تأدية أعضاء الرئاسي لليمين الدستورية كما هو معمول به في كل دول العالم.

المريمي أشار وفقاً لصحيفة “الإتحاد” إلى تأكيد المستشار صالح بأن الرئاسي غير شرعي بعد انتهاء مدته القانونية.

ونوّه إلى أن فائز السراج بات يتخذ القرارات الفردية بعد استقالة أربعة أعضاء من أصل تسعة بالإضافة لعدم تنفيذ المجلس للترتيبات الأمنية بحل الميليشيات المسلحة ووقف التحالف مع الإرهابيين.

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