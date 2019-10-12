بدعم أممي.. صيانة مواقع تابعة لتعليم سرت

أعلنت بلدية سرت تتواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات بسرت.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن أعمال الصيانة تجري تحت إشراف بلدية سرت ضمن أعمال صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن أعمال نسبة الإنجاز في صيانة الموقع تجاوزت 80% وأن أعمال الصيانة تشمل كامل الموقع المكون من طابقين مشيرا إلى أن بلدية سرت قامت بصيانة أكثر من ثلاثين موقعا في مختلف القطاعات خلال العام الحالي مبينا أنه جرى صيانة أكثر من 12 مؤسسة تعليمية كما تجري صيانة مؤسسات تعليمية اخرى وكذلك مرافق صحية.

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