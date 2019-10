المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين وحدات الجيش ومليشيات الوفاق في محور شارع الخلاطات ومحيط كوبري المطار.

وأكدت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن قوات الجيش في تقدم دائم وتحافظ على تمركزاتها

The post اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بمحور شارع الخلاطات ومحيط كوبري المطار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية