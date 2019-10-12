بعيو: الليبيون.. تناحر سريع وانتحار بطيء

انتقد الكاتب الصحفي محمد بعيو ما وصفه بتواكل الليبيين على المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد ويعاني منها المواطن.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان ” هُنا الكارثة ومن هُنا الخلاص.. لو تعلمون” “يبدو واضحاً أن ما يطلقون عليه في متاهات السياسة الدولية ووسائل الإعلام الـمـلـف الـلـيـبـي، قد ابتعد عن اهتمامات اللاعبين الخارجيين في الحالة الليبية، والمتلاعبين بها كباراً ومتوسطين وصغار، وأصبحت أزمتنا الوجودية الكارثية ملفاً عادياً، يحتمل التأجيل لا التعجيل، ولا يستحق الاهتمام ولا الاعتبار، فليس في صراعنا المسلح الذي يدمرنا وحدنا وطناً وشعباً واقتصاداً، ويمزقنا وحدنا أرحاماً وأواصر، ما يهدد بأي شكل مصالح الدول المنخرطة في أزمتنا، ولا ما يشكّل خطراً على ما يسمونه الأمن والسلم الدوليين، وليس عندنا شعباً ومجتمعاً وبقايا دولة من الفعالية السياسية والمبادرات والتفاعلات الذاتية، ما يجعل العالم يلتفت إلينا أو يهتم بنا أو يحترمنا، فقد تركنا كل مقاليدنا الوطنية في أيدي قوى الأمر الواقع، المحلية والخارجية، المتصارعة على غنائم السلطة والتحكم، لا على قيم الحرية والتقدم، وتنكّرنا للتوكل على الله، والاعتماد على أنفسنا في العمل والفعل، واعتمدنا متواكلين على ما يسمى كذباً وزوراً المجتمع الدولي، ليحل مشاكلنا، ويُدير شئوننا، ويجمع بيننا، ويحقق سلامنا ويُنجز استقرارنا، فإذا بكل ذلك كوابيس أوهام في ليلٍ بلا سِنةٍ ولا منام”.

وأضاف بعيو “اسـتمروا أيها الليبيون في تناحركم السريع، وانتحاركم البطيء، فلن يبكي عليكم العالم، ولن يلتفت إليكم الساسة، ولن تأخذوا منه ومنهم إلا قبض الريح، فمن ذا يهمه من سيطر على الساعدية ومن اندحر عن غوط الريح، ومن ذا يستمع إلى بيانات هذا الناطق وتصريحات ذاك، غير بعض الهائمين عندنا في متاهة العناد والتشفّي، وبعض إعلام الأعراب الفاجر، الساكب ملح الشماتة على جراحنا الملتهبة، ومن ذا غيرنا نحن أهل لـيـبـيا الكسيحة الذبيحة، يموت ويتعذب، ويُهجر ويّذل ويُهان، يستودع الثرى فتيان ربيعه الفتي الواعد بالبقاء، ليبقى كهول الفتنة، وعجائز الشر، ورمائم العجز العجفاء الموعودة بالـفـناء، ويُـودع الحزنَ الدائم أكباد الثكالى، وأفئدة الأرامل، ونفوس اليتامى، وقلوب العذارى”.

وتابع بعيو “لا تنتظروا أيها الليبيون ترياق هذا السُم القاتل من أنياب الخارج، فلن يأتيكم ولو انتظرتم مائة عام، وإذا كانت فيكم بقية روحٍ تُنازع للبقاء، فلتحملوا أثقالكم على ظهوركم، ولتنزعوا أشواككم بأيديكم، ولا تنتظروا برلين، ولا نيويورك فلن، يكون نتاجها وجناها هذا إن كان، غير المزيد من الكوارث والدماء، وهل كان جنى الصخيرات وباريس وباليرمو والإمارات غير الحروب والخطوب”.

وختم بعيو موجها حديثه لليبيين “هـيّا تعالوا إلى كلمةٍ سواء قبل فوات الأوان، وقبل أن تصبح لـيـبـيا خبر كان، فلسنا عاجزين لكننا متعاجزين، والعجز ليس قدراً مُنزلاً من السماء، لا يُصد ولا يُرد، بل هو اختيارٌ وبئس الاختيار”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا