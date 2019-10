المتوسط:

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي أن ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من سرقة لأموال من السفارة الليبية بواشنطن .

ونقلت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت أن القبلاوي أوضح أن الأمر كان متعلقا باحتيال قام به أحد المواطنين الأمريكيين لحساب الملحقية العسكرية المستقلة ماليا عن حسابات السفارة.

وأضاف أن السفارة الليبية بواشنطن تابعت موضوع الاحتيال منذ البداية واستطاعت استرجاع المبلغ كاملا في أكتوبر من العام الماضي لحساب الملحقية، مبينا أن عملية استرداد المبلغ المسروق من حساب الملحقية العسكرية بواشنطن تزامن مع وجود لجنة من ديوان المحاسبة التي أثنت على جهود السفارة في هذا الموضوع.

وأرجع سبب إثارة الخبر الآن إلى صدور حكم قضائي ضد المتهم بالسجن عشرين عاما، مطالبا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والناشطين داخل ليبيا وخارجها بعدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة والتواصل المباشر مع الوزارة في أي وقت للحصول على المعلومة الصحيحة.

The post “خارجية الوفاق” تكشف حقيقة سرقة أموال من سفارة ليبيا بواشنطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية