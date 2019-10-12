مفوضية اللاجئين : ترحيل 123 مهاجرا إلى رواندا .. و 3740 بحاجة للمساعدة

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترحيل مئة وثلاثة وعشرين لاجئا إلى مطار كيغالي في رواندا، خلال رحلة تعتبر الثانية منذ موافقة راوندا على استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء.

وقالت مفوضية اللاجئين، إن المهاجرين الذين كانت غالبيتهم تحت سن الثامنة عشرة جاؤوا من دول إريتريا والصومال وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أنها أجلت طفلا يبلغ من العمر ثمانية أشهر ضمن المجموعة.

وأضافت المفوضية في بيان لها أمس، أنها أجلت ألفا وستمئة وثلاثة وستين مهاجرا من ليبيا منذ مطلع العام الجاري، محذرة من وجود ثلاثة آلاف وسبعمئة وأربعين مهاجرا مازالوا عالقين في البلاد، وبحاجة لمساعدة عاجلة.

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