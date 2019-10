منظمة إنسانية تطالب بإطلاق سراح أطباء اختطفوا قرب الزنتان

المتوسط:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس البلدي لمدينة الزنتان ومجلس حكماء وأعيان المدينة بتدخل عاجل لتأمين إطلاق سراح 6 أطباء اختطفوا من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن استيائها من اختطاف الأطباء الذين كانوا ضمن قافلة طبية في طريقها إلى مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام، مطالبة بإطلاق سراحهم ومراعاة مهمة عملهم الطبية والإنسانية وعدم تحميلهم مسؤولية ممارسات وأفعال أطراف أخري لا صلة لهم بها.

وأكدت اللجنة أهمية عدم انتهاج سياسة استيفاء الحق بالذات وترسيخ مبدأ العقاب الجماعي والاحتجاز على أساس الهوية الاجتماعية.

وحمّلت اللجنة في بيانها، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة الأطباء المختطفين من قبلهم.

