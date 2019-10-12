السراج: إجراءات عاجلة لحلحلة مشكلة الصحة والتعليم في بني وليد

أعطى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد، تعليماته بإتخاذ الإجراءات العاجلة لحلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وبحث السراج خلال استقباله وفدا من مدينة بني وليد بمقر المجلس بمدينة طرابلس، «الأوضاع في مدينة بني وليد ، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات العدوان على العاصمة وضواحيها، كما تم بحث مطالب تتعلق باحتياجات المدينة، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعليم»، حسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعاني بني وليد، كغيرها من المدن الليبية، من نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي منذ العام 2011.

ضم وفد بني وليد عميد البلدية سالم انوير، ومراقب التعليم خالد سالم، ومدير الخدمات الصحية مصطفى أبوزيد ، ومدير الشباب والرياضة إمبارك سعيد، ومدير مصنع الصوف ببني وليد الناجح عثمان ، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

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