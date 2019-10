“السراج” يبحث مع وفد من بني وليد احتياجات المدينة

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفدا من مدينة بني وليد ضم عميد البلدية سالم انوير ، ومراقب التعليم خالد سالم ، ومدير الخدمات الصحية مصطفى أبوزيد ، مدير الشباب والرياضة إمبارك سعيد ، مدير مصنع الصوف ببني وليد الناجح عثمان ، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم ، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وبحث الاجتماع الأوضاع في مدينة بني وليد ، والإجراءات المتخذة لمواجهة اشتباكات طرابلس، كما تم بحث مطالب تتعلق باحتياجات المدينة ، وسبل حلحلة بعض المشاكل بعدد من المرافق خاصة في مجالي الصحة والتعليم .

وأعطى السراج تعليماته بإتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص.

وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لما يبذله من جهد في تلبية احتياجات البلديات وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

