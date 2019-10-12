بالأرقام.. مقترح زيادة المرتبات الذي سلمته المؤقتة للبرلمان

أعلنت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة أن الحكومة سلمت مقترح زيادة مرتبات الخزانة العامة لجميع موظفين الدولة إلى مجلس النواب.

وأوضحت وزارة المالية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المقترح تضمن أن تكون مرتبات الدرجة الأولى 677دينار، الدرجة الثانية 744دينار، الدرجة الثالثة 819دينار، الدرجة الرابعة 900دينار، الدرجة الخامسة 1009دينار، الدرجة السادسة 1130دينار، الدرجة السابعة 1288دينار، الدرجة الثامنة 1468 دينار، الدرجة التاسعة 1675دينار، الدرجة العاشرة 1941دينار، الدرجة الحاديه عشر 2252دينار، الدرجة الثانية عشر 2612دينار، الدرجة الثالثة عشر 3080دينار، الدرجة الرابعة عشر 3647دينار، الدرجة الخامسة عشر 4292دينار، الدرجة السادسة عشر 5064 دينار.

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