“المحجوب”: عدوان تركيا على سوريا لن يشغلها عن تمويل الإرهاب في ليبيا

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب، أن تركيا لن تتوقف عن تمويل مليشيات حكومة الوفاق رغم انشغالها بالغزو المسلح على الأراضي السورية.

وقال المحجوب، في تصريح صحفي، أن “تركيا ستستمر في إرسال الطائرات المسيرة إن لم يكن هناك منع مباشر بالقوة لأن تركيا نبتة إخوانية إرهابية ولن يتراجع الإخوان الإرهابيون عن القتال من أجل ليبيا حتى آخر رمق وآخر طائرة مسيرة”.

وشدد المحجوب، على أن ضربات الجيش المستمرة مع تطوير الخطط الهجومية مؤخراً وتصعيد وتيرة الضربات لإنهاك المليشيات زادت من خسائرها وقربت من انهيارها.

كما أوضح أن فتح الجبهات أو المزيد من الضرب هو تكتيك عسكري يقصد به تحقيق مجموعة من الأهداف وفق الخطة الموضوعة .

