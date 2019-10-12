البنتاغون: ضربات الأفريكوم قضت على ثلث قوة داعش بليبيا

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”؛ إن سلسلة الضربات الجوية الأخيرة في ليبيا ضد أفراد تنظيم الدولة؛ أدت إلى القضاء على ما يقرب من ثلث القوة القتالية للتنظيم.

ونقل موقع “ستارز آند سترايبس” العسكري الأمريكي عن المسؤول تأكيده؛ مقتل ثلاثة وأربعين عنصرا من تنظيم الدولة كانوا يعملون خارج التجمعات الصحراوية للتنظيم؛ في الغارات الجوية الأربع التي شنتها الأفريكوم في سبتمبر الماضي.

وقال المسؤول إنهم يعتقدون أن هناك ما يقارب المئة عنصر يعملون في ليبيا في الفترة التي سبقت غارات أفريكوم؛ موضحا أن أغلبهم قتلوا في الحرب التي شنتها قوات البنيان المرصوص على معقلهم في سرت، عام ألفين وستة عشر.

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