المتوسط:

اتهم زعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، بإرسال الأسلحة للإرهابيين في ليبيا، مطالبا إياه بالتوقف فورا عن إرسال الأسلحة والذخائر للمليشيات الإرهابية، حتى لا تخسر أنقرة سياستها الخارجية.

وقال أوغلوا، إن أردوغان، أرسل الأسلحة إلى سوريا، وساهم في أن يقتل الأخ أخاه، متابعا “يكفي هذا، الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين، ماذا تريدون من ليبيا، لماذا ترسلون إليها الأسلحة”.، متسائلا لمصلحة من ترسل الأسلحة.

وأكد أوغلوا، أن أردوغان متورط في صفقات أسلحة وإشعال الحرب الأهلية في ليبيا، واصفا السياسات الخارجية لرئيس بلاده، بالخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتورطه بالحرب في ليبيا، والتي تنذر بأخطار قد يتعرض لها المواطنين الأتراك في البلاد.

وأشار أوغلوا، إلى أن أردوغان يتدخل بشكل علني وواضح كطرفا رئيسيا الحرب الأهلية في ليبيا، وليس في سوريا فقط.

The post المعارضة التركية لـ “أردوغان”: لمصلحة من ترسل الأسلحة إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية