أكثر من 150 إصابة بمرض”اللشمانيا” بتاورغاء

تاورغاء-العنوان

أعلن مستشفى تاورغاء، السبت، عن تزايد أعداد حالات الإصابة بمرض اللشمانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أكثر من 150 حالة، من بينهم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الشكشاك.

ودعا مستشفى تاورغاء كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، إلى مد يد العون ومشاركتهم في علاج هذه الأعداد الكبيرة من المرضى بمرض اللشمانيا،

مشيرا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى قدم كل ما لديه وبذل جهود مرهقة ومستمرة دون توقف منذ صباح وحتى مساء الجمعة.

وتعاني مدينة تاورغاء منذ عدة أسابيع من تسجيل إصابات متزايدة بمرض اللشمانيا الذي ينتقل إلى جسم الإنسان بواسطة ذبابة الرمل التي تنقل المرض بعد لسعها للقوارض والحيوانات الشاردة.

كما يساعد في انتشار المرض تفشي المستنقعات الملوثة بمياه الصرف الصحي أو الراكدة أو القمامة.

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