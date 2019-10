المتوسط:

نفى حقل الفيل النفطي، اليوم السبت، ما تردد بشأن سقوط طائرة أقلعت من الحقل .

وأكدت الصفحة الرسمية للحقل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا صحة لمثل هذه الأنباء ولا توجد أي رحلات مجدولة لهذا اليوم عدا رحلة واحدة أقلعت اليوم صباحاً من مطار الحقل بها عدد من الموظفين ووصلت بسلامة إلى مطار مصراتة.

The post “حقل الفيل” ينفي شائعات سقوط طائرة أقلعت من المطار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية