“تعليم الوفاق” تبحث أوضاع الطلاب النازحين بالقره بوللي

ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق ” محمد أبوبكر” مع عميد بلدية القره بولي “حسين عبدالله أبوغنيمة “، أوضاع الطلاب النازحين في مختلف المجالات التعليمية والاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد واوجه التعاون المستقبلي بين الوزارة والبلدية.

وتناول الاجتماع الذي عقد الأربعاء، بمقر الوزارة، واقع التعليم في بلدية القره بولي واحتياجات المدراس والمعاهد والكليات والطلاب النازحين وكيفية توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم.

وأشار عميد البلدية إلى حصة المؤسسات التعليمية بالبلدية من المستلزمات المدرسية ، وكيفية اعتمادها والآلية التي سيتم على ضوئها تخصيص تلك المستلزمات.

من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم اهتمامه البالغ بالعملية التعليمية في البلدية وتنميتها وتطويرها، مشيرا الى أن البلدية ستأخذ حقها من المستلزمات والمقاعد الدارسية المقررة لها اسوة ببقية البلديات.

