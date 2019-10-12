السراج يُوجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مختنقات بني وليد

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج باتخاذ الإجراءات العاجلة لحلحلة جملة من الأزمات التي تشهدها المرافق الصحية والتعليمية بمدينة بني وليد.

وجاءت توجيهات السراج عقب اجتماعه بمقر المجلس في طرابلس، مع وفد من المدينة يضم كلا من عميد البلدية سالم انوير، ومراقب التعليم خالد سالم، ومدير الخدمات الصحية مصطفى أبوزيد، ومدير الشباب والرياضة إمبارك سعيد، ومدير مصنع الصوف ببني وليد الناجح عثمان.

واستعرض الوفد لرئيس المجلس الرئاسي الأوضاع في بني وليد، وأبرز المختنقات التي تعيشها مرافق المدينة العامة وأهم احتياجاتها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان له أن “أعضاء الوفد عبروا عن تقديرهم لما يبذله السراج من جهد في تلبية احتياجات البلديات وتحقيق الأمن والاستقرار”.

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