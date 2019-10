معلمو الخمس يطالبون بإقالة وزير تعليم الوفاق

المتوسط:

طالب المعلمين في مدينة الخمس بإقالة وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل.

كما طالب المعلمون في بيان مصور لهم أمس الأول الخميس، بتضمين القرار رقم 4 لسنة 2018 بخصوص مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليمي في ميزانية 2020، وصدور تعيين للعاملين بعقود في جميع المدارس، إضافة إلى عقد اجتماع يضم جميع مدراء المدارس في المنطقة.

وأعرب المعلمون عن استنكارهم تصريحات وزير التعليم حول المعلمين ووصفه لهم بالطابور الخامس، ورفض تنفيذ القانون رقم 4 الصادر من الجهة التشريعية بشأن مرتباتهم، مبدين استياءهم من موقف المجلس الرئاسي الذي ضرب مطالبهم بعرض الحائط.

