المتوسط:

أكدت مستشفى تاورغاء العام، أن عدد المترددين عليها خلال يوم أمس الجمعة وصل إلى ما يقارب 150 حالة أصيبت بمرض اللشمانيا، حيث تم الكشف عليها وعلاجها.

ودعت مستشفى تاورغاء العام، كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، إلى مد يد العون والمشاركة في علاج هذه الاعداد الكبيرة من المرضى.

The post انتشار اللشمانيا في تاورغاء.. والمستشفى تدعو للمساعدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية