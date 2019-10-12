اختطاف أطباء من قافلة تطوّعية متجهة لغدامس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها من واقعة اختطاف 6 أطباء من قبل مسلحين بالقرب من مدينة الزنتان، كانوا ضمن قافلة طبية في طريقها إلي مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

وذكرت اللجنة الوطنية في بيانها أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن الخاطفين يطالبون بإطلاق سراح الناشط عز الدين الوحيشي المعتقل بسجن معيتيقة بطرابلس مقابل إطلاق سراح الأطباء، الذين ينتمي بعضهم إلى منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء.

وناشدت الوطنية لحقوق الإنسان المجلس البلدي الزنتان ومجلس حكماء وأعيان المدينة بالتدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح الأطباء بشكل عاجل، ومراعاة وتقدير مهمة عملهم الطبية والإنسانية وعدم تحميلهم مسؤولية ممارسات وأفعال أطراف أخرى لا صلة لهم بها.

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