صحيفة أمريكية: صاحب محطة وقود يخدع السفارة الليبية لدفع مديونياته

قالت صحيفة ويسكونسن ستيت جورنال الأمريكية إن رجل من مدينة ماديسون الأمريكية تمتلك عائلته محطتين للغاز في جانسفيل اتهم يوم الخميس بالاحتيال واستخدام معلومات الحساب المصرفي الخاصة بالسفارة الليبية لدفع مديونات مستحقة على شركته.

وتنص وثائق المحكمة الفيدرالية على أن أحمد كنعان- 48 عاماً- الذي تمتلك زوجته محطة وقود بريتيش بتروليوم ومحطة غاز كلارك في جانيسفيل مع آخرين في ماساتشوستس، استخدم أرقام التوجيه والحساب الخاصة بالحساب المصرفي الخاص بالملحق العسكري في سفارة ليبيا لسداد مدفوعات الضرائب والمرافق في عام 2017 بحسب صحيفة ويسكونسن ستيت جورنال الأمريكية.

واتُهم كنعان في سبتمبر في قضية جنائية بتهمة الاحتيال وسجن لفترة وجيزة ولكن تم إطلاق سراحه في 21 سبتمبر حسبما تبين سجلات المحكمة، وتتضمن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى يوم الخميس ضد كنعان تهم بالاحتيال ومحاولة احتيال

ويزعم المدعون أن قيمة المعاملات كانت 227206 دولار، وتصل عقوبة كل تهمة إلى 10 سنوات في السجن.

ووفقًا لإفادة خطية صادرة عن شعبة التحقيقات الجنائية بالولاية قدمتها دوريندا فريميلر في الشكوى في سبتمبر يعيش كنعان في ماديسون مع زوجته غفران كنعان. تمتلك 52٪ من شركة تمتلك محطة وقود بريتيش بتروليوم و 80٪ من شركة تمتلك محطة وقود كلارك وكلاهما في جينزفيل.

أحمد كنعان يدير الأعمال من مكتب في محطة كلارك.

وتنص الإفادة على: أنه يتم تمويل حساب المصرف الملحق بالسفارة العسكرية الليبية من قبل الحكومة الليبية ويستخدم لدفع النفقات التعليمية للطلاب الليبيين في الولايات المتحدةبحسب الصحيفة

وفي 21 يوليو 2017 قدم أحد مستخدمي خدمة دفع الضرائب عبر الإنترنت تفاصيل حساب السفارة الليبية لدفع 83783 دولارًا لضريبة المبيعات والعقوبات والفوائد المستحقة على محطة بريتيش بتروليوم.

وقام المستخدم نفسه بحسب الصحيفة بتسجيل الدخول إلى حسابي الضريبي في 21 ديسمبر 2017، واستخدم حساب السفارة لدفع 108052دولارًا في المبيعات وضرائب على محطة بريتيش بتروليوم على الرغم من أن الرصيد في الحساب كان 87875 دولارًا فقطحسبما أوردت الصحيفة

وفي وقت لاحق نجح المحققون الذين يستخدمون بيانات برج الكمبيوتر والهاتف المحمول في تحديد ان أحمد كنعان هو من سدد المدفوعات.

وتم سداد دفعة أخرى بقيمة 35370 دولارًا من حساب السفارة لدفع فاتورة لصالح شركة الين انرجي عن محطة بريتيش بتروليوم. لم يتم إضافة الدفعة إلى حساب الشركة مطلقًا.

وفي 20 ديسمبر 2018 نفّذ الوكلاء أوامر بحث في منزل كنعان وشركاته، واستولوا على أشياء أخرى منها هاتفين من نوع آيفون. وفي واحدة وجدوا صورة لشيكين من حساب الملحق العسكري بالسفارة الليبية تعرض معلومات الحساب ورقم التوجيه.

وفي اليوم نفسه حاول شخص ما يحمل اسم مستخدم أكنعان مسح أحد هواتف آيفون عن بُعد بعد أن تم التقاطها أثناء تنفيذ أمر التفتيش.

علم الوكلاء من موظفي محطة الوقود أن البائعين كانوا يحاولون باستمرار العثور على أحمد كنعان بسبب الفواتير المستحقة. وجد المحققون أيضًا أن أرصدة البنوك لمحطة بريتيش بتروليوم كانت منخفضة في ديسمبر 2017.

تشير سجلات المحكمة أيضًا إلى أنه في نفس الوقت تقريبًا كان كنعان لا يزال يدفع تعويضًا عن الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك وإدانات الاحتيال الضريبي في المحكمة الفيدرالية في فيرمونت. تم نقل إطلاق سراحه الخاضع للإشراف إلى ولاية ماساتشوستس في عام 2012 ، ثم في ولاية ويسكونسن في عام 2013 ، بعد أن قضى 37 عامًا في السجن.

وبحسب الصحيفة فإنه اعتبارًا من أكتوبر 2016 عندما تم تقديم تقرير عن انتهاء الإشراف على كنعان إلى قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام كونلي من قِبل ضابط مراقبة فيدرالي، كان كنعان لا يزال مستحقًا ما يقرب من 201000 دولار كدين. وكنعان هو مهندس سابق في شركة آي بي إم في فيرمونت ولد في مصر وأصبح مواطناً أمريكياً في عام 2000 حسب سجلات المحكمة.

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