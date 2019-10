المتوسط:

وصل إلى مركز طبرق الطبي شحنة عدد 8 مصاعد من شركة الأيمان الأولى الوكيل فى ليبيا لشركة فوجى العالمية تم التعاقد عليها من قبل لجنة العطاءات بمركز طبرق الطبي.

ووصلت الشحنة بحضور رئيس قسم الميكانيكا ومدير الإداره ونائبه ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع التي إتخذتها إدارة المركز من أجل التطوير لهذا الصرح العظيم .

