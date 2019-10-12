الوطنية للنفط تناقش آلية تطوير خطط الإنتاج مع شركتي سانكور وإيكوانور

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة البريطانية لندن لمناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا .

وبحث صنع الله مع المدير العام لشركة سانكور في ليبيا “جو سمرقازي” آليات تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركة وكذلك تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

كما اجتمع رئيس المؤسسة مع مسؤولي شركة “إيكوانور” التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة، وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

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