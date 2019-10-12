وصول شحنة مصاعد لمركز طبرق الطبي

أعلن مركز طبرق الطبي وصول شحنة تتألف من عدد 8 مصاعد” فرد وأسره ” تم التعاقد عليها من قبل لجنة العطاءات بمركز طبرق الطبي.

وبين مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المصاعد الحالية الموجودة داخل المركز كانت تعمل منذ بداية تأسيس المركز قبل 19 عام موضحا أن استجلاب المصاعد يعتبر من المشاريع التي تعاقد عليها المركز بدعم من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأكد المركز أن تسليم المصاعد جرى بحضوررئيس قسم الميكانيكا ومدير الإدارة ونائبه مبينا أن المشروع يعتبر من أكبر المشاريع التي اتخذتها إدارة المركز من أجل التطوير لهذا الصرح.

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