مباحثات روسية إيطالية حول الملف الليبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إجراء محادثات في العاصمة روما تناولت جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي استعدادا لاجتماع وزيري الخارجية والدفاع لروسيا وإيطاليا

وبحسب وكالة سبوتنيك أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه جرى بحث القضايا الإقليمية باستفاضة، بما في ذلك الوضع في ليبيا وسوريا وفنزويلا وكذلك “عدد من المواضيع الرئيسية للتعاون الثنائي والاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وحضر من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، ورئيس قسم العقود الدولية في الإدارة الرئيسية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية.

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