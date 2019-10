المتوسط:

اختتمت بجامعة سرت أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية بالجامعة والذي عقد تحت شعار استشراف مستقبل كليات التربية في الجامعات الليبية في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن العديد من النقاط التي من شأنها الإسهام في تطوير كليات التربية بالجامعات الليبية ودعم المناهج التربوية الحديثة والحث على تأسيس جمعية للتربويين الليبيين تسهم في المستقبل في بناء منهج موحد لكليات التربية من أجل إعداد المعلم المعاصر.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر عقد بمشاركة أكثر من سبعين باحثاً من مختلف الجامعات الليبية وجرى خلاله تقديم أكثر من أربعين ورقة بحثية تناولت جوانب عديدة متعلقة بطرق التربية الحديثة وتطوير أساليب التعليم في كليات التربية بالجامعات وإعداد المعلمين وفق الطرق المعاصرة من أجل تكوين الطلاب إضافة إلى إقامة ورش العمل التي تناولت العناوين المتعلقة بمجال التربية والتعليم وتكوين الباحثين التربويين تكوينا علميا حديثاً.

وشارك في أعمال المؤتمر رئيس جامعة مصراته ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة والكاتب العام عميد كلية التربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الباحثين وعدد من المهتمين بمجال التربية والتعليم.

The post في سرت.. اختتام المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية