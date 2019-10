“السراج” يبحث سير العملية التعليمية في المناطق المتضررة جراء الاشتباكات

المتوسط:

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع وكيل وزارة التعليم السيد عادل جمعة، الترتيبات المتخذة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وناقش السراج العملية التعليمية في المناطق المتضررة جراء الاشتباكات، كما اطلع على تقرير عن أوضاع المدارس والمعاهد بمختلف المناطق، وبرامج تنفيذ خطة تحسين العملية التعليمية لضمان تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم.

