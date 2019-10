المتوسط:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبلديات من أجل دعم قطاع التعليم.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “آثار النزاع تمتد لما هو أبعد من ساحات المعارك، حيثُ أن الحرب تلحق ضرراً بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتؤدي إلى انهيار البنى التحتية الحيوية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بما في ذلك التعليم” موضحا أن الأطفال هم أول من يعاني من هذه العواقب.

وكانت بلدية سرت أعلنت تواصل أعمال الصيانة الشاملة لموقع مراقبة تعليم سرت ومكتب الامتحانات بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن أعمال الصيانة تجري تحت إشراف بلدية سرت ضمن أعمال صندوق دعم الاستقرار الذى تديره وزارة التخطيط وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن أعمال نسبة الإنجاز في صيانة الموقع تجاوزت 80% وأن أعمال الصيانة تشمل كامل الموقع المكون من طابقين مشيرا إلى أن بلدية سرت قامت بصيانة أكثر من ثلاثين موقعا في مختلف القطاعات خلال العام الحالي مبينا أنه جرى صيانة أكثر من 12 مؤسسة تعليمية كما تجري صيانة مؤسسات تعليمية اخرى وكذلك مرافق صحية.

The post الأمم المتحدة الإنمائي يحذر من تبعات الحرب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية