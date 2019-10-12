سلامة يبحث مع وفد من مرزق الأوضاع المعيشية في المدينة

استقبل اليوم السبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ونائبه ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، وفداً عن لجنة الأزمة للأهالي في مدينة مرزق.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن سلامة ونائبته استمعوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة طرابلس إلى معاناة الأهالي واحتياجاتهم الإنسانية الملحة ومطالبهم بالعودة إلى المدينة.

وتناول الاجتماع سبل معالجة الأزمة في مرزق وتأمين الاحتياجات وخاصة الإنسانية والمعيشية والتعليمية، وأكد المجتمعون على ضرورة السعي للعودة الآمنة للنازحين.

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