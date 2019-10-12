صنع الله يعقد سلسلة إجتماعات في لندن لمناقشة آخر تطورات قطاع النفط والغاز في ليبيا

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله سلسلة من الاجتماعات في لندن لمناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

صنع الله إجتمع وفقاُ للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة مع جو سمرقازي المدير العام لشركة سانكور في ليبيا لبحث آليات تعزيز التعاون مع التركيز على تفعيل دور فريق العمل المشترك لزيادة الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الهروج للعمليات النفطية.

واجتمع رئيس مجلس الإدارة مع ايكوانور التي لديها اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط وهي من ضمن ائتلاف الشركات المكون للطرف الثاني بحقل الشرارة النفطي الذي تقوم بتشغيله شركة اكاكوس للعمليات النفطية.

ومثل شركة ايكوانور بول ماك قفرتي نائب الرئيس للاستكشاف جان سيسيل رو نائبة الرئيس للاستكشاف في المواقع البحرية بالإضافة إلى بيبر ماريس المدير التنفيذي في ليبيا وفاضل حريب نائب المدير في ليبيا.

كما ضم وفد المؤسسة كل من ابوالقاسم شنقير عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج وعبدالوهاب النعمي رئيس لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية.